Сотрудники RT попали под обстрел в Судже

Сотрудники RT Кирий и Меркушев попали под обстрел в Судже во время эвакуации

Документалист канала RT Ольга Кирий и оператор Антон Меркушев попали под обстрел в Судже в Курской области. Об этом издание сообщило в Telegram.

Отмечается, что атака была совершена во время эвакуации мирных жителей. На кадрах показано, как Кирий говорит об обстановке в городе, после чего раздаются звуки ударов. «Нас обстреливают», — говорит она и начинает убегать.

Кирий позднее уточнила в своем Telegram-канале, что во время атаки никто не пострадал. «Сегодня мы заново родились», — добавила она.

13 марта под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала съемочная группа российского телеканала «Звезда». Это случилось в районе села Казачья Локня, которое находится под Суджей в Курской области. Никто из сотрудников СМИ не пострадал.

Перед этим военкор НТВ Алексей Ивлиев, потерявший руку в результате атаки украинских войск, раскрыл подробности случившегося. По его словам, во время удара он увидел стену огня, а затем ощутил мощный удар в спину.

