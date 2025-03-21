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11:12, 21 марта 2025Экономика

Стала известна судьба потерявшего управление в Балтийском море танкера

Spiegel: Таможня ФРГ конфисковала потерявший управление танкер Eventin
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Costas Baltas / Reuters

Представители немецкой таможенной службы конфисковали нефтетанкер Eventin, потерявший управление в Балтийском море в первой половине января 2025 года. Об этом сообщает местное издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию.

Проблемный танкер, шедший под флагом Панамы, конфисковали на прошлой неделе, в пятницу, 14 марта. В собственность Германии перешли как само судно, так и находившиеся на его борту около 100 тысяч тонн нефти стоимостью около 40 миллионов евро, отмечается в материале.

Eventin следовал из российского порта Усть-Луга через Балтийское море в Египет. Однако по пути судно столкнулось с проблемами и стало неуправляемым. Экипаж Eventin подал сигнал бедствия в Балтийском море у берегов Германии, недалеко от острова Рюген.Командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям (ЧС) решило отбуксировать танкер в безопасное место, расположенное к северу от мыса Аркона.

После этого, поясняет Spiegel, различные немецкие министерства вели между собой переговоры о дальнейшей судьбе Eventin. Итоговое решение было принято на фоне внесения властями Евросоюза судна в список российского теневого флота. В настоящее время в ФРГ планируют, как и где безопасно откачать сырую нефть из танкера и что дальше делать с судном.

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