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18:23, 11 января 2025Мир

В Германии рассказали о ситуации с неуправляемым танкером в Балтийском море

Командование ФРГ по ЧС на море заявило о буксировке танкера Eventin к мысу Аркон
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям (ЧС) на море заявило о буксировке потерявшего управление нефтяного танкера Eventin. Об этом сообщает РИА Новости.

В немецком ведомстве уточнили, что проблемный танкер в настоящее время буксируют в безопасное место, расположенное к северу от мыса Аркона. Сейчас судно по-прежнему находится в Балтийском море. Решение о буксировке Eventin было принято на фоне предупреждений сотрудников Метеорологической службы Германии о сильном ветре и шквалистых порывах. Высота волн в регионе, отметили в Командовании ФРГ по ЧС на море, составляет 2,5 метра.

Официальный представитель ведомства добавила, что конечный пункт буксировки судна является более безопасным с учетом неблагоприятных погодных условий в Балтийском море. При этом решение о последующей транспортировке судна в один из немецких портов пока не принято. Командование ФРГ по ЧС на море по-прежнему находится в контакте с компанией-владельцем танкера по этому вопросу, заключила она.

Об инциденте с неуправляемым танкером с 99 тысячами тонн нефти на борту стало известно в пятницу, 10 января. Потерявшее управление судно шло под флагом Панамы и подало сигнал бедствия в Балтийском море у берегов Германии, недалеко от острова Рюген. Около 15:00 по московскому времени танкер смогли взять под контроль при помощи аварийного буксира Bremen Fighter. Угрозы разлива нефти и рисков экологической катастрофы, как уточнялось, удалось избежать.

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