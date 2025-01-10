Неуправляемый танкер подал сигнал бедствия в Балтийском море

Неуправляемый танкер с 99 тыс. тонн нефти подал сигнал бедствия у берегов ФРГ

Неуправляемый танкер с 99 тысячами тонн нефти подал сигнал бедствия в Балтийском море недалеко от побережья Германии. Об этом сообщает командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море.

«Танкер Eventin под флагом Панамы дрейфует в пятницу днем на малой скорости в прибрежных водах Балтийского моря к северу от Рюгена, не имея возможности маневрировать (...) По имеющимся данным, танкер загружен примерно 99 тысячами тонн нефти», — отметили в командовании.

Дополнительно указывается, что Германия уже направила свои силы для буксировки судна. При этом эвакуации экипаж корабля не запрашивал. Также известно, что угрозы разлива нефти из танкера не ожидается.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Североатлантический альянс направит два корабля для патрулирования Балтийского моря и охраны его инфраструктуры. Она также добавила, что российский флот якобы представляет угрозу для ключевых подводных объектов стран Североатлантического альянса в регионе.