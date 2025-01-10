НАТО направит два корабля для патрулирования Балтийского моря

Глава МИД Финляндии Валтонен: НАТО направит корабли для патрулирования Балтики

Североатлантический альянс направит два корабля для патрулирования Балтийского моря и охраны его инфраструктуры. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в ходе пресс-конференции, передает агентство Reuters.

«НАТО в настоящее время направляет два корабля. Более широкое присутствие НАТО имеет успокаивающий и стабилизирующий эффект. Мы очень рады, что было принято такое решение», — рассказала глава внешнеполитического ведомства Финляндии.

Валтонен также добавила, что российский флот якобы представляет угрозу для ключевых подводных объектов стран Североатлантического альянса в регионе.

Ранее стало известно, что якорь задержанного Финляндией в конце декабря 2024 года танкера Eagle S, который подозревают в повреждении подводного кабеля, нашли и подняли со дна. ВМС Швеции подтвердили изданию, что корабль-спасатель военно-морских сил страны HMS Belos поднял якорь со дна Финского залива и передал его Хельсинки.