Неуправляемый танкер в Балтийском море взяли на буксир

Дрейфовавший у берегов ФРГ танкер с 99 тысячами тонн нефти взят на буксир

Танкер Eventin, дрейфовавший в Балтийском море у берегов Германии после потери управления, взят на буксир немецким судном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море.

«Аварийному буксиру Bremen Fighter удалось установить буксировочное соединение с терпящим бедствие судном Eventin около 15:00 (17:00 мск). Теперь терпящее бедствие судно удерживается на месте с помощью буксировочного соединения для предотвращения бесконтрольного дрейфа», — сообщили в ведомстве.

Командование добавило, что в настоящее время обдумываются дальнейшие шаги по разрешению ситуации. На борту потерявшего управление танкера находится 99 тысяч тонн нефти.

Ранее Eventin подал сигнал бедствия в Балтийском море недалеко от немецкого острова Рюген. Судно зарегистрировано под флагом Панамы.