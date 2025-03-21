Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
22:24, 21 марта 2025Из жизни

Стало известно о смерти говорившего на английском языке шимпанзе

В США умер шимпанзе Канзи, который освоил человеческую речь
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Brian Powers / The Des Moines Register / AP

В США не стало шимпанзе по имени Канзи, говорившего на английском языке и считавшегося одним из самых умных в мире. Об этом сообщается на сайте природоохранного и исследовательского центра Ape Initiative.

Самцу бонобо Канзи было 44 года, он жил в исследовательском центре с 2004 года. 18 марта сотрудники центра нашли его без сознания, он не реагировал на их действия. Приматологам было известно, что у Канзи болезнь сердца, но считалась, что опасности для жизни нет. Причину смерти пока не называют.

В младенчестве Канзи присутствовал на сессиях с учеными-приматологами вместе со своей приемной матерью Мататой. Матату учили основам человеческой речи при помощи лексиграмм — символов, обозначающих слова. Матату уроки не занитересовали, а Канзи быстро освоил материал. Он запомнил более 300 лексиграмм и научился комбинировать их, чтобы создавать более сложные значения. Ранее считалось, что на такой уровень символического мышления способны только люди.

Материалы по теме:
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
20 августа 2024
Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске. Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске.Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
25 января 2023

Позже Канзи научился понимать устную английскую речь и даже отвечать на нее. Когда Канзи было восемь лет, ему и двухлетнему ребенку дали 660 устных инструкций. Канзи справился с задачами лучше ребенка. В ходе другого исследовании Канзи выучил несколько слов на американском языке жестов, просто наблюдая за гориллой Коко, которая уже освоила язык жестов. После этого Канзи в качестве эксперимента отделили стеной от его сестры по имени Панбаниши, чтобы проверить его возможность повторять слова. Он сумел произнести слово «йогурт», и Панбаниша поняла его.

Канзи также научился делать и использовать каменные орудия. Затем его научили разводить огонь и готовить еду. Шимпанзе даже показали, как играть в видеоигры. Он сумел пройти аркадную игру «Пакман» и победил финального босса в «Майнкрафте».

Ранее сообщалось, что в Таиланде фермеры используют труд обезьян для сбора кокосов для веганов. Согласно отчету PETA, фермеры содержат животных в ужасных условиях и сделали их жизнь невыносимой.

    Обсудить
    Последние новости

    Умер один из самых известных шпионов XX века

    Редкое явление заметили в небе над Москвой

    Стало известно о пяти пострадавших при атаке на Запорожье

    В Германию экстрадировали воевавшего за ВСУ насильника

    Лавров раскрыл особенность переговоров между Россией и США в Эр-Рияде

    Трамп пообещал выплатить сверхурочные застрявшим на МКС астронавтам

    Франция призвала применить «самый мощный торговый инструмент ЕС» против США

    64-летний боксер-чемпион умер во время тренировки

    В Крыму возмутились заявлением властей Украины об атаке на «Суджу»

    Стало известно о смерти говорившего на английском языке шимпанзе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше