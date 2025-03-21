Стало известно о смерти говорившего на английском языке шимпанзе

В США умер шимпанзе Канзи, который освоил человеческую речь

В США не стало шимпанзе по имени Канзи, говорившего на английском языке и считавшегося одним из самых умных в мире. Об этом сообщается на сайте природоохранного и исследовательского центра Ape Initiative.

Самцу бонобо Канзи было 44 года, он жил в исследовательском центре с 2004 года. 18 марта сотрудники центра нашли его без сознания, он не реагировал на их действия. Приматологам было известно, что у Канзи болезнь сердца, но считалась, что опасности для жизни нет. Причину смерти пока не называют.

В младенчестве Канзи присутствовал на сессиях с учеными-приматологами вместе со своей приемной матерью Мататой. Матату учили основам человеческой речи при помощи лексиграмм — символов, обозначающих слова. Матату уроки не занитересовали, а Канзи быстро освоил материал. Он запомнил более 300 лексиграмм и научился комбинировать их, чтобы создавать более сложные значения. Ранее считалось, что на такой уровень символического мышления способны только люди.

Позже Канзи научился понимать устную английскую речь и даже отвечать на нее. Когда Канзи было восемь лет, ему и двухлетнему ребенку дали 660 устных инструкций. Канзи справился с задачами лучше ребенка. В ходе другого исследовании Канзи выучил несколько слов на американском языке жестов, просто наблюдая за гориллой Коко, которая уже освоила язык жестов. После этого Канзи в качестве эксперимента отделили стеной от его сестры по имени Панбаниши, чтобы проверить его возможность повторять слова. Он сумел произнести слово «йогурт», и Панбаниша поняла его.

Канзи также научился делать и использовать каменные орудия. Затем его научили разводить огонь и готовить еду. Шимпанзе даже показали, как играть в видеоигры. Он сумел пройти аркадную игру «Пакман» и победил финального босса в «Майнкрафте».

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