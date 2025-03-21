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16:01, 21 марта 2025Бывший СССР

Стало известно о замаскированных под российский спецназ элитных украинских диверсантах

Опубликованы кадры диверсантов ССО ВСУ, замаскированных под российский спецназ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Украинские военнослужащие, одетые в российскую форму. Архивное фото

Украинские военнослужащие, одетые в российскую форму. Архивное фото. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бойцы 8-го полка сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) показали фотографии своего обмундирования накануне вылазки на территорию России. Кадры элитных украинских диверсантов, замаскированных под российский спецназ, опубликовал Telegram-канал «Архангелы спецназа».

«Снаряжения от российского "АрсАрма" и "Техинком". Из вооружения отмечены автоматы АК-74, АК-105 и АК-12 (...), для завершения "образа" используются российские шевроны и атрибутика», — говорится в публикации.

Отмечается, что обмундирование снято с российских военных в качестве трофеев и, вероятно, будет использовано для совершения диверсий.

19 марта в Селидово Донецкой народной республике уничтожили группу диверсантов ВСУ в российской форме. Отмечается, что военные несли на себе опознавательные знаки Вооруженных сил России, но после боя в их снаряжении обнаружили флаги Украины и Евросоюза.

Вот это да!
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