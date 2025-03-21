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09:47, 21 марта 2025Экономика

Трамп распорядился увеличить добычу золота и других важных минералов

Трамп подписал указ об увеличении добычи в США критически важных минералов
Дмитрий Воронин

Фото: Nathan Howard / Reuters

Дональд Трамп подписал указ об увеличении добычи в США таких критически важных минералов, как уран, медь, калий, золото и, возможно, уголь. Об этом сообщает CNBC.

Американский президент поручил федеральным агентствам составить списки ожидаемых проектов по добыче полезных ископаемых и ускорить их рассмотрение в координации с министром внутренних дел и «царем энергии» Дугом Бергумом, которому, согласно распоряжению, нужно будет отдавать приоритет добыче критически важных минералов на госземлях по сравнению с другими видами деятельности.

При этом Бергуму также предстоит определить, подпадают ли под действие указа другие минералы, такие как уголь, который Трамп на днях разрешил использовать для производства электроэнергии «после многих лет плена у экологических экстремистов», — в годы президентства Джо Байдена планировалось, что уже к 2030 году этот вид топлива будет полностью исключен из американской энергосистемы.

Как отмечается в материале, в 2023-м США импортировали 46 процентов меди, 91 процент калия и 99 уранового концентрата из потребляемых страной объемов.

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