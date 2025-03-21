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13:21, 21 марта 2025Путешествия

Турист с головой крокодила в багаже вызвал вопросы на российской таможне

Таможенники аэропорта Уфы нашли в багаже пассажира высушенную голову крокодила
Алина Черненко

Фото: Федеральная таможенная служба

Турист с высушенной головой крокодила в багаже вызвал вопросы на таможенном посту аэропорта Уфы. Об этом сообщается на сайте Приволжского таможенного управления.

Дериват нашли при помощи сканера, когда пассажир рейса из Паттайи, Таиланд, проходил по «зеленому» коридору российской воздушной гавани. Мужчина пояснил, что купил чучело головы рептилии для личной коллекции. Никаких документов о его приобретении и сертификатов на ввоз у него не было. О необходимости декларирования сувенира он тоже не знал.

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Голову крокодила изъяли и отправили на экспертизу, которая подтвердила ее подлинность. Выяснилось, что объект попадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

В отношении туриста возбудили дела об административных правонарушениях по двум статьям: о несоблюдении запретов и ограничений и недекларировании товаров. Ему грозит штраф и конфискация товара.

Ранее россиянка вернулась на родину после отдыха в Дубае и попалась на таможне с сотней кораллов в багаже. Она собрала их на пляже после шторма и решила взять с собой на память.

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