Shot: Семья футболиста Дзюбы владеет недвижимостью более чем на миллиард рублей

У семьи лучшего бомбардира в истории российского футбола, нападающего Артема Дзюбы, нашли недвижимость более чем на миллиард рублей. При этом сам спортсмен ничем не владеет, пишет Telegram-канал Shot.

По данным Shot, на отца футболиста Сергея Дзюбу оформлены две роскошные квартиры на Мосфильмосвской улице. Они расположены по соседству, общая площадь помещений достигает 350 квадратных метров, а стоимость — 600 миллионов рублей.

На родственника спортсмена также записана небольшая квартира площадью 38 «квадратов» в районе Гольяново на востоке Москвы — ее оценивают в 12,5 миллиона рублей. Также Сергею принадлежит просторный загородный участок и дом площадью 1200 «квадратов» в подмосковном поселке «Усадьба Жодочи» — эта недвижимость может стоить 350 миллионов рублей.

На мать Артема Дзюбы Светлану записано более скромное жилье. Ей принадлежит квартира площадью 99 квадратных метров на улице Вавилова и небольшая кладовая — они стоят около 63,5 миллиона рублей. До этого вместе с матерью Артем Дзюба владел квартирой в районе Новокосино, но ее семья решила продать — с тех пор футболист не оформлял на себя недвижимость.

Ранее элитную недвижимость нашли у бывшего знатока интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Роскошная квартира площадью 67 квадратных метров находится на Ленинградском проспекте и стоит, по оценкам экспертов, 45 миллионов рублей.