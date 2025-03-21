Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:57, 21 марта 2025Экономика

У семьи футболиста Дзюбы нашли недвижимость на миллиард рублей

Shot: Семья футболиста Дзюбы владеет недвижимостью более чем на миллиард рублей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

У семьи лучшего бомбардира в истории российского футбола, нападающего Артема Дзюбы, нашли недвижимость более чем на миллиард рублей. При этом сам спортсмен ничем не владеет, пишет Telegram-канал Shot.

По данным Shot, на отца футболиста Сергея Дзюбу оформлены две роскошные квартиры на Мосфильмосвской улице. Они расположены по соседству, общая площадь помещений достигает 350 квадратных метров, а стоимость — 600 миллионов рублей.

На родственника спортсмена также записана небольшая квартира площадью 38 «квадратов» в районе Гольяново на востоке Москвы — ее оценивают в 12,5 миллиона рублей. Также Сергею принадлежит просторный загородный участок и дом площадью 1200 «квадратов» в подмосковном поселке «Усадьба Жодочи» — эта недвижимость может стоить 350 миллионов рублей.

На мать Артема Дзюбы Светлану записано более скромное жилье. Ей принадлежит квартира площадью 99 квадратных метров на улице Вавилова и небольшая кладовая — они стоят около 63,5 миллиона рублей. До этого вместе с матерью Артем Дзюба владел квартирой в районе Новокосино, но ее семья решила продать — с тех пор футболист не оформлял на себя недвижимость.

Ранее элитную недвижимость нашли у бывшего знатока интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Роскошная квартира площадью 67 квадратных метров находится на Ленинградском проспекте и стоит, по оценкам экспертов, 45 миллионов рублей.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ перебрасывают резервы, чтобы прорвать окружение под Курском. Что об этом известно?

    Начальника пожарной части российского города задержали за взятку от отца сотрудника

    Стало известно об ослаблении контроля США за соблюдением антироссийских санкций

    Перепродажи машин в России упали впервые за восемь месяцев

    Самолетам пришлось массово развернуться на подлете к Лондону из-за угрозы безопасности

    Солдат ВСУ выбил дверь магазина в Судже машиной и по просьбе жены подобрал кожаный диван

    Стала известна дата выхода крупного обновления смартфонов Samsung

    ФСБ обнаружила две крупные нарколаборатории в двух российских регионах

    В ВСУ рассказали об уничтожении собственной техники в Курской области

    В ВСУ раскрыли ошибки командования в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше