Украина пыталась ударить по Крыму

Минобороны России: Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Крымом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Крым. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники около 7:10 по московскому времени. Всего над полуостровом удалось перехватить три летательных аппарата.

В ночь с 20 на 21 марта ВСУ выпустили по четырем регионам России 43 летательных аппарата. Их сбили над Волгоградской, Ростовской, Курской и Белгородской областями.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее допускал, что ВСУ могут ударить по Крымскому мосту на фоне идущих переговоров Москвы и Вашингтона. По его мнению, не стоить считать, что ВСУ оставили планы ударов по Крымскому мосту, так как их беспокоит объездная дорога через Мариуполь и Крым.