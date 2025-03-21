Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:57, 21 марта 2025Россия

Украина пыталась ударить по Крыму

Минобороны России: Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Крымом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Крым. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники около 7:10 по московскому времени. Всего над полуостровом удалось перехватить три летательных аппарата.

В ночь с 20 на 21 марта ВСУ выпустили по четырем регионам России 43 летательных аппарата. Их сбили над Волгоградской, Ростовской, Курской и Белгородской областями.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее допускал, что ВСУ могут ударить по Крымскому мосту на фоне идущих переговоров Москвы и Вашингтона. По его мнению, не стоить считать, что ВСУ оставили планы ударов по Крымскому мосту, так как их беспокоит объездная дорога через Мариуполь и Крым.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа». Через нее проходил крупнейший коридор поставок российского газа в Европу

    СК сообщил о попытке Киева совершить акт ядерного терроризма путем атаки на российскую АЭС

    «Вашингтон» Овечкина первым гарантировал себе место в плей-офф НХЛ

    Стримерша устроила хаос в прямом эфире из-за залезшего на нее незваного гостя

    Путин наградил отмечающего 75-летие Лаврова высшей государственной наградой

    В СК назвали организаторов атак беспилотников на Курскую область и другие регионы России

    Влияние ключевой ставки на курс рубля оценили

    Раскрыто состояние Долиной во время продажи квартиры в Москве

    В России предложили запретить покупку квартир за наличные

    Женщина начала отношения с мужчиной старше нее на 33 года ради денег и влюбилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше