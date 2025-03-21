Украина сообщила о готовности подписать с США соглашение об ископаемых

МИД Украины: Киев был готов подписать соглашение с США в Джидде

Киев был готов подписать соглашение с США о добыче полезных ископаемых на встрече в Джидде, но американская сторона запросила консультации в Вашингтоне. Об этом сообщил представитель МИД Украины, передает Reuters.

«Украина была даже готова подписать соглашение в Джидде. С американской стороны мы услышали желание продолжить консультации в столице», — сказал он, имея в виду переговоры, состоявшиеся 11 марта.

Ранее The Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщило, что давление США из-за сделки по использованию месторождений полезных ископаемых на Украине вызвало беспокойство властей страны. Как отмечается, особое беспокойство вызвало решение президента США Дональда Трампа о приостановке военной помощи после перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским.

До этого глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак раскрыл, что сделка о полезных ископаемых будет подписана тогда, когда США сочтут это удобным. По его словам, со стороны Киева для сделки все готово, в том числе определены лица, которые должны подписать документ.