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13:46, 21 марта 2025Культура

Умер гитарист известной петербургской рок-группы

Ушел из жизни гитарист рок-групп S.P.O.R.T. и Tequilajazzz Олег Баранов
Ольга Коровина

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Гитарист известной рок-группы S.P.O.R.T. Олег Баранов умер в возрасте 57 лет. Сообщение об этом появилось на официальной странице коллектива в соцсети «ВКонтакте».

«Ушел наш Олег... Безмерно скорбим», — сказано в записи сообщества. Причины смерти музыканта не сообщаются.

Известно, что первое выступление S.P.O.R.T. состоялось в 1993 году, Баранов был в составе группы с самого ее основания. Также он являлся гитаристом рок-группы Tequilajazzz.

Ранее стало известно о смерти народного артиста России Бедроса Киркорова — отца российского эстрадного певца Филиппа Киркорова. Исполнителю было 92 года, причиной смерти стала остановка сердца.

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