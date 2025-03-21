В Белоруссии шасси для неизвестного ракетного комплекса сняли на видео

Опубликовано видео с шасси для неизвестного ракетного комплекса в Белоруссии

В Белоруссии на улице появилось самоходное колесное шасси для неизвестного ракетного комплекса. На кадры обратил внимание Центр анализа стратегий и технологий (Центр АСТ) в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как тягач с колесной формулой 12х12 выезжает с парковки Минского завода колесных тягачей.

19 марта государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что Минск в ближайшее время передаст России машины, на которые будет устанавливаться ракетный комплекс «Орешник». Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что пусковая установка «Орешника» производится в Минске.