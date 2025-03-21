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03:51, 21 марта 2025Наука и техника

В Британии обсудили отправку самолетов Typhoon на Украину

Telegraph: Командование Британии обсудило отправку Typhoon или F-35на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

На встрече в постоянном объединенном штабе (PJHQ), который осуществляет планирование и контроль всех зарубежных военных операций Великобритании, обсуждалась отправка британских истребителей Typhoon на Украину. Об этом написала газета The Telegraph.

Самолеты задумали отправить на Украину для обеспечения воздушного прикрытия наземных войск. Высокопоставленный источник в британских ВВС объяснил, что при отправке британских солдат на Украину им «будет требоваться верхнее прикрытие».

Предполагается, что Лондон предоставит Киеву Typhoon или американские истребители F-35.

Ранее премьер Британии Кир Стармер оценил сроки размещения миротворцев на Украине. «Сроки становятся более понятными, очевидно благодаря важным переговорам между США и Россией на этой неделе», — заявил он.

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