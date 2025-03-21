В Британии выступили с угрозами в адрес России

Контр-адмирал ВМС Британии Перри: Ракеты Trident могут уничтожить 40 городов РФ

Контр-адмирал Королевского флота в отставке Крис Пэрри заявил, что британские атомные подлодки, вооруженные баллистическими ракетами Trident, могут уничтожить 40 российских городов. Его слова приводит The Telegraph.

По мнению Пэрри, Россия как крупнейшая в мире страна, не сможет защититься от удара баллистическими ракетами.

«Одна подводная лодка Trident способна очень быстро испепелить 40 российских городов. <…> Это должно заставить любого мирового лидера бояться», — отметил он.

При этом отмечается, что британский ядерный флот вызывает опасения. Так, подлодкам Trident уже больше четверти века, а два недавних испытания закончились неудачей.

Ранее главком ВМФ Александр Моисеев оценил оснащение подводных сил России современным оружием. «На их вооружении весь спектр современного оружия, в том числе гиперзвуковые ракеты "Циркон"», — заявил он.