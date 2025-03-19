Главком ВМФ оценил оснащение подводных сил России современным оружием

Главком Моисеев: Подводные силы ВМФ РФ оснащены всем современным оружием

Подводные силы Военно-морского флота (ВМФ) России оснащены всем спектром современного оружия. С такой оценкой выступил главком ВМФ РФ Александр Моисеев. Об этом сообщает ТАСС.

Главком напомнил, что подводные силы ВМФ России являются одной из составляющих ядерной триады.«На их вооружении весь спектр современного оружия, в том числе гиперзвуковые ракеты "Циркон"», — заявил офицер.

В декабре 2024 года Моисеев сообщил, что флот получит четыре многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М».

В том же месяце начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что до 2028 года в ВМФ России поступят три ракетных подводных крейсера стратегического назначения проекта 955А «Борей-А».