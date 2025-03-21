В Госдуме позвали Трампа посетить Россию с целью «понять ментальность»

Депутат Шеремет позвал Трампа посетить Россию с целью понять ментальность

Президенту США Дональду Траму нужно посетить Россию, чтобы «понять ментальность страны», заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Он подчеркнул, что РФ не просто ценная территория. «Ее подлинная ценность — это, прежде всего, честные, добрые и милосердные люди», — уточнил парламентарий. Кроме того, визит американского лидера мог быть положить «конец политике ненависти и разобщения», которую по отношению к РФ практикуют некоторые западные страны, считает Шеремет.

В феврале президент России Владимир Путин пригласил Трампа в Москву. Вскоре после этого появилась информация, что американский лидер может приехать на День Победы, но Трамп опроверг это и сказал, что не поедет в столицу.