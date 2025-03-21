Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:43, 21 марта 2025Россия

В Госдуме позвали Трампа посетить Россию с целью «понять ментальность»

Депутат Шеремет позвал Трампа посетить Россию с целью понять ментальность
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президенту США Дональду Траму нужно посетить Россию, чтобы «понять ментальность страны», заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Он подчеркнул, что РФ не просто ценная территория. «Ее подлинная ценность — это, прежде всего, честные, добрые и милосердные люди», — уточнил парламентарий. Кроме того, визит американского лидера мог быть положить «конец политике ненависти и разобщения», которую по отношению к РФ практикуют некоторые западные страны, считает Шеремет.

В феврале президент России Владимир Путин пригласил Трампа в Москву. Вскоре после этого появилась информация, что американский лидер может приехать на День Победы, но Трамп опроверг это и сказал, что не поедет в столицу.

    Обсудить
    Последние новости

    «Такой, зараза, горячий». Петух спас жизнь российскому военному в Курской области

    В Госдуме позвали Трампа посетить Россию с целью «понять ментальность»

    В России оценили риски массовых увольнений в 2025 году

    Горящую газоизмерительную станцию «Суджа» после подрыва ВСУ сняли на видео

    Опытная путешественница раскрыла способы ехать без соседей на поезде

    Найдено самое эффективное средство от головной боли

    Российского подростка задержали за поджог здания госуслуг

    В России взыскали с Google 13 миллиардов рублей штрафов

    Киев бросил позиции у Северска в ДНР

    Российские военные маскировались под ВСУ для операции «Поток»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше