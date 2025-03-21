Президенту США Дональду Траму нужно посетить Россию, чтобы «понять ментальность страны», заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Он подчеркнул, что РФ не просто ценная территория. «Ее подлинная ценность — это, прежде всего, честные, добрые и милосердные люди», — уточнил парламентарий. Кроме того, визит американского лидера мог быть положить «конец политике ненависти и разобщения», которую по отношению к РФ практикуют некоторые западные страны, считает Шеремет.
В феврале президент России Владимир Путин пригласил Трампа в Москву. Вскоре после этого появилась информация, что американский лидер может приехать на День Победы, но Трамп опроверг это и сказал, что не поедет в столицу.