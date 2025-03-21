В Киеве раздались взрывы

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает издание «Новости.LIVE».

Подробности произошедшего не приводятся. Киевский мэр Виталий Кличко проинформировал о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) на левом берегу города. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, в украинской столице объявлена воздушная тревога.

До этого взрывы раздались в подконтрольном Киеву Запорожье. Сообщалось, что в городе было слышно не менее шести взрывов.