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23:10, 21 марта 2025Бывший СССР

В Киеве раздались взрывы

В Киеве прогремели взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает издание «Новости.LIVE».

Подробности произошедшего не приводятся. Киевский мэр Виталий Кличко проинформировал о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) на левом берегу города. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, в украинской столице объявлена воздушная тревога.

До этого взрывы раздались в подконтрольном Киеву Запорожье. Сообщалось, что в городе было слышно не менее шести взрывов.

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