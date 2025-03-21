Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:18, 21 марта 2025Бывший СССР

В Запорожье раздались взрывы

Рогов: В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремело не менее шести взрывов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Lee / Reuters

В подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, прозвучало по меньшей мере шесть взрывов, также были слышны звуки стрельбы. «Это работа мобильных групп ПВО ВСУ по "Гераням", вежливо летящим к своим целям», — пояснил Рогов.

Он уточнил, что целью атаки российских беспилотников являются военные и инфраструктурные объекты, расположенные в пригороде областного центра.

Ранее Рогов сообщил о продвижении российских военных в Запорожской области. «Враг выбит из Жеребянок, активные боевые действия развертываются севернее села», — рассказал он.

    Обсудить
    Последние новости

    Умер один из самых известных шпионов XX века

    Редкое явление заметили в небе над Москвой

    В Германию экстрадировали воевавшего за ВСУ насильника

    Лавров раскрыл особенность переговоров между Россией и США в Эр-Рияде

    Трамп пообещал выплатить сверхурочные застрявшим на МКС астронавтам

    Франция призвала применить «самый мощный торговый инструмент ЕС» против США

    64-летний боксер-чемпион умер во время тренировки

    В Крыму возмутились заявлением властей Украины об атаке на «Суджу»

    В Венгрии высмеяли ЕС из-за неспособности перевести часы

    Стало известно о смерти говорившего на английском языке шимпанзе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше