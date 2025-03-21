В Запорожье раздались взрывы

Рогов: В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремело не менее шести взрывов

В подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, прозвучало по меньшей мере шесть взрывов, также были слышны звуки стрельбы. «Это работа мобильных групп ПВО ВСУ по "Гераням", вежливо летящим к своим целям», — пояснил Рогов.

Он уточнил, что целью атаки российских беспилотников являются военные и инфраструктурные объекты, расположенные в пригороде областного центра.

Ранее Рогов сообщил о продвижении российских военных в Запорожской области. «Враг выбит из Жеребянок, активные боевые действия развертываются севернее села», — рассказал он.