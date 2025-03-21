В Кремле назвали Армению дружественной страной

Песков: Армения является дружественной России страной

Армения является дружественной для России страной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, Москва «более чем удовлетворена» взаимным отношением армянской стороны к перспективам двусторонних отношений с Россией. Он добавил, что Россия готова всемерно их развивать, а также подчеркнул, что Армения — это дружественная для России страна. Песков заключил, что государства многое объединяет в двустороннем, историческом и культурном плане.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил государственным ведомствам республики восстановить взаимодействие с российскими коллегами. Уточняется, что от встречи Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным в Ереване ожидают внесения большей ясности в дальнейшую судьбу правительства Армении.

До этого секретарь Совбеза России Сергей Шойгу рассказал о последствиях вступления Армении в Евросоюз. Он напомнил, что денежные переводы армянских граждан из России составляют почти 15 процентов ВВП республики.