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13:08, 21 марта 2025Бывший СССР

В Кремле назвали Армению дружественной страной

Песков: Армения является дружественной России страной
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladimir Andreev / Globallookpress.com

Армения является дружественной для России страной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, Москва «более чем удовлетворена» взаимным отношением армянской стороны к перспективам двусторонних отношений с Россией. Он добавил, что Россия готова всемерно их развивать, а также подчеркнул, что Армения — это дружественная для России страна. Песков заключил, что государства многое объединяет в двустороннем, историческом и культурном плане.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил государственным ведомствам республики восстановить взаимодействие с российскими коллегами. Уточняется, что от встречи Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным в Ереване ожидают внесения большей ясности в дальнейшую судьбу правительства Армении.

До этого секретарь Совбеза России Сергей Шойгу рассказал о последствиях вступления Армении в Евросоюз. Он напомнил, что денежные переводы армянских граждан из России составляют почти 15 процентов ВВП республики.

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