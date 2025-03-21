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22:35, 21 марта 2025Бывший СССР

В Крыму возмутились заявлением властей Украины об атаке на «Суджу»

Крымский политолог Батурин назвал циничным заявление Киева об атаке на Суджу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Киев ведет себя цинично, пытаясь переложить ответственность за атаку на газоизмерительную станцию «Суджа» на Россию. Об этом заявил крымский политический эксперт Денис Батурин в разговоре с РИА Новости.

По его словам, украинские власти обвиняют Москву в подрыве станции, «чтобы отвести подозрение от Владимира Зеленского, отдавшего приказ подорвать станцию». Таким образом Киев в очередной раз попирает мирные инициативы американского президента Дональда Трампа, заключил аналитик.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что Россия сама обстреляла «Суджу» в целях проведения «дискредитационной кампании». В Кремле назвали подобное утверждение совершенно абсурдным.

Подрыв станции «Суджа», через которую российский газ перекачивался в Европу, произошел 21 марта около 00:20 по московскому времени. По данным Минобороны России, ВСУ намеренно подорвали объект.

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