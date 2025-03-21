В Крыму возмутились заявлением властей Украины об атаке на «Суджу»

Крымский политолог Батурин назвал циничным заявление Киева об атаке на Суджу

Киев ведет себя цинично, пытаясь переложить ответственность за атаку на газоизмерительную станцию «Суджа» на Россию. Об этом заявил крымский политический эксперт Денис Батурин в разговоре с РИА Новости.

По его словам, украинские власти обвиняют Москву в подрыве станции, «чтобы отвести подозрение от Владимира Зеленского, отдавшего приказ подорвать станцию». Таким образом Киев в очередной раз попирает мирные инициативы американского президента Дональда Трампа, заключил аналитик.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что Россия сама обстреляла «Суджу» в целях проведения «дискредитационной кампании». В Кремле назвали подобное утверждение совершенно абсурдным.

Подрыв станции «Суджа», через которую российский газ перекачивался в Европу, произошел 21 марта около 00:20 по московскому времени. По данным Минобороны России, ВСУ намеренно подорвали объект.