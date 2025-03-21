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16:44, 21 марта 2025Бывший СССР

В МИД сравнили число пленных солдат России и Украины

Посол Мирошник: В российском плену гораздо больше солдат, чем в украинском
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В российском плену находится гораздо больше солдат, чем в украинском. Число пленных военных сравнил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Гораздо больше пленных находятся у нас, и которых мы взяли сейчас во время курской операции», — приводятся в публикации слова дипломата.

Ранее Мирошник рассказал о пытках над российскими пленными в тюрьмах Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, российские военные подвергаются немедицинским ампутациям конечностей, угрозам сексуального насилия и имитации расстрелов.

Посол также сообщил, что число пленных, убитых в тайных тюрьмах ВСУ, плохо поддается оценке. Международные организации не проводят проверку условий содержания российских пленных с должной тщательностью, что искажает реальную картину преступлений ВСУ.

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