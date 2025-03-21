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00:47, 21 марта 2025Мир

В МИД заявили о работе России и США в ООН на общий результат

Захарова заявила, что Россия и США в ООН начали работать на общий результат
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Российские и американские дипломаты в ООН начали работать на общий результат, заявила в эфире Первого канала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

По словам Захаровой, сейчас ситуация на площадке ООН сильно изменилась — во времена президентства Джо Байдена не было и речи о конструктивной совместной работе, отношения сторон носили декларативный характер.

«Мы видим то, чего мы не видели очень давно. Мы видим, как дипломаты двух стран на площадке ООН работают на общий результат, в общемировую копилку», — отметила дипломат. Такое изменение «повергло многих в шок», добавила она.

Ранее Захарова сообщила, что посол России в США Александр Дарчиев в ближайшие дни отправится в Вашингтон.

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