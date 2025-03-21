В России анекдотом высмеяли идею Евросоюза добиться мира на Украине через силу

Постпред РФ Ульянов: Идея ЕС добиться мира через силу напоминает анекдот

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Telegram-канале высмеял идею некоторых лидеров Европейского союза (ЕС) добиться мира через силу.

Он отметил, что ряд политиков делает воинственные заявления и грозит очень рискованными действиями.

«Это напоминает советский анекдот: "И пойдет такая борьба за мир, что камня на камне не останется"», — написал дипломат.

О «мире через силу» говорила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Она подчеркнула, что Евросоюзу нужны быстрые действия, чтобы помочь Украине добиться этого.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон допустил размещение европейских войск на Украине. «Мир на Украине, возможно, наступит благодаря размещению европейских сил», — сказал он.

