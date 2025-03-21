В США заявили об интересе Трампа к Крыму

Херш заявил об интересе Трампа превратить Крым в крупный международный курорт

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш утверждает, что президент США Дональд Трамп может быть заинтересован в сотрудничестве с российским руководством для развития Крыма. Об этом он написал в своей колонке на платформе Substack.

Херш сослался на неназванный источник и заявил об интересе Трампа превратить Крым в крупный международный курорт.

«Чиновник сказал мне, что главной амбицией Трампа было снятие нынешних экономических санкций с России и формирование партнерства с [президентом России Владимиром] Путиным, направленное на превращение Крыма в крупный международный курорт», — сообщил журналист.

Владимир Зеленский заявил о смерти Крыма без украинцев. По его словам, в Крыму 11 лет нет туризма. Зеленский добавил, что на полуостров летом приезжали 3 миллиона туристов, из них 2,8 миллиона — украинцы.