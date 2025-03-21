В ЦБ заявили о приверженности инфляции к уровню четыре процента

Набиуллина: ЦБ сохранит приверженность таргетирования инфляции на уровне 4 %

Центральный Банк (ЦБ) России сохранит приверженность таргетированию инфляции на уровне четырех процентов. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По словам председателя совета директоров, Центробанк не изменит свою цель добиться роста цен в пределах четырех процентов в год несмотря на внешнюю неопределенность. При этом, добавила Набиуллина, вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки уменьшилась, так как темпы роста цен в стране постепенно снижаются.

На заседании 21 марта руководство регулятора приняло решение в третий раз подряд сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента. Банк России обозначил, что рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки, если рост цен не будет обеспечивать достижение целевого уровня, возврат к которому по-прежнему ожидают в 2026 году.

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк отметила, что Банк России сопроводил сохранение ключевой ставки сигналом, для которого использовал необычную формулировку, выглядящую менее жесткой, чем ранее, когда четко анонсировалась готовность повысить показатель на ближайшем заседании, но существенно более жесткой, чем нейтральная. По словам специалиста, условия снижения ставки в пресс-релизе ЦБ не обсуждаются, а вот акцент на возможности ее повышения сохранился.