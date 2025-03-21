В заброшенном автосалоне нашли редкие машины на 21 миллион рублей

The Sun: В заброшенном автосалоне в Бразилии нашли семь редких машин Volkswagen

В Бразилии обнаружили заброшенный автосалон с машинами на 1,5 миллиона реалов (около 21 миллиона рублей). Об этом пишет The Sun.

Семь редких моделей Volkswagen нашли родственники бывшего владельца автосалона из города Эстрела, штат Риу-Гранди-ду-Сул. Мужчина торговал автомобилями до 2001 года, однако, как выяснилось, после закрытия бизнеса не распродал последние машины, а просто запер их в помещении. Бывшего владельца не стало в 2022 году, после чего его родные и обнаружили его коллекцию.

В автосалоне остались редкая спортивная модель Volkswagen SP2, два Volkswagen Itamar Beetle 1996 года выпуска, Volkswagen Quantum 2.0 MI Evidence и другие машины. Почти все автомобили до сих пор находятся в идеальном состоянии, если не считать толстого слоя пыли на кузовах. Проблемы возникли только с одним Beetle, который не удалось завести. В остальных машинах нужно было только заменить масло в двигателях.

Автомобили уже купил коллекционер Клод Сенхорети из США. Семья бывшего владельца устроит выставку редких авто в апреле, после чего они отправятся к новому хозяину.

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