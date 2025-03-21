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16:10, 21 марта 2025Наука и техника

В зоне СВО применят первый российский ручной противодроновый пистолет-сеткомет

«КПБ Полет»: В зоне СВО применят первый российский ручной пистолет-сеткомет
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В зоне специальной военной операции (СВО) применят первый российский ручной пистолет-сеткомет против FPV-дронов. Об этом со ссылкой на компанию «КБП Полет» сообщает ТАСС.

«Через неделю ручной сеткомет будет продемонстрирован в зоне СВО специалистам Вооруженных сил РФ, далее в зону спецоперации будет направлена первая партия изделий на апробацию», — заявили в организации.

Там добавили, что дальность применения пистолета-сеткомета варьируется от 5 до 15 метров. В настоящее время площадь покрытия выстрела сеткомета оценивается в 4 квадратных метра, но специалисты компании планируют нарастить ее до 25 квадратных метров. Мощность производства «КБП Полет» — 1000 патронов в месяц. Стоимость одного выстрела — 11000 рублей.

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Ранее Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) заметил, что на Украине разработали пистолет для защиты от квадрокоптеров.

В ноябре 2024 года агентство сообщило, что компания «КПБ Полет» наладила серийный выпуск устройств для метания сети, которые предназначены для перехвата разведывательных дронов и ударных беспилотников.

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