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16:21, 22 ноября 2024Наука и техника

В России наладили выпуск антидроновых сеткометов

«КПБ Полет» наладила серийный выпуск сеткометов для перехвата дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: «КПБ Полет»

Компания «КПБ Полет» наладила серийный выпуск устройств для метания сети, которые предназначены для перехвата разведывательных дронов и ударных беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель разработчика, передает ТАСС.

«Мы активно запускаем серийное производство сеткометов для перехвата беспилотников-разведчиков и больших ударных дронов. В ближайшее время первая партия изделий будет направлена в зону спецоперации для апробации. Спрос на изделие достаточно большой. Мы получаем хорошие отзывы от военнослужащих по поводу конструкции изделия», — сообщили в организации.

Устройство предназначено для нейтрализации любых беспилотников, включая FPV-дроны. При приближении к аппарату противника установленная на квадрокоптере конструкция отстреливает сеть диаметром два метра в сторону дрона. Изделие эффективно работает на дистанции 4-6 метров. Разработчики отмечают, что сеткомет получился компактным и легким, поэтому его носитель может находиться в воздухе продолжительное время.

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Устройство для метания антидроновой сети одноразовое. После применения оператор должен будет менять снаряд с уложенной сетью.

В октябре появился ролик, демонстрирующий применение устройства для метания сети операторами квадрокоптера Воздушно-десантных войск России. Сеть сбросили на зависший под аппаратом десантников квадрокоптером.

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