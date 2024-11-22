В России наладили выпуск антидроновых сеткометов

«КПБ Полет» наладила серийный выпуск сеткометов для перехвата дронов

Компания «КПБ Полет» наладила серийный выпуск устройств для метания сети, которые предназначены для перехвата разведывательных дронов и ударных беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель разработчика, передает ТАСС.

«Мы активно запускаем серийное производство сеткометов для перехвата беспилотников-разведчиков и больших ударных дронов. В ближайшее время первая партия изделий будет направлена в зону спецоперации для апробации. Спрос на изделие достаточно большой. Мы получаем хорошие отзывы от военнослужащих по поводу конструкции изделия», — сообщили в организации.

Устройство предназначено для нейтрализации любых беспилотников, включая FPV-дроны. При приближении к аппарату противника установленная на квадрокоптере конструкция отстреливает сеть диаметром два метра в сторону дрона. Изделие эффективно работает на дистанции 4-6 метров. Разработчики отмечают, что сеткомет получился компактным и легким, поэтому его носитель может находиться в воздухе продолжительное время.

Устройство для метания антидроновой сети одноразовое. После применения оператор должен будет менять снаряд с уложенной сетью.

В октябре появился ролик, демонстрирующий применение устройства для метания сети операторами квадрокоптера Воздушно-десантных войск России. Сеть сбросили на зависший под аппаратом десантников квадрокоптером.