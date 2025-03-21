Великобритания захотела ускорить отправку войск на Украину

Великобритания ускорит темпы планирования отправки миротворцев на Украину

Великобритания намерена ускорить темпы планирования отправки «миротворческого» контингента на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя британского премьер-министра Кира Стармера.

«Великобритания продолжит ускорять темпы и масштабы планирования миротворческой операции, мы проведем встречи в нашей штаб-квартире в Нортвуде, где более подробно рассмотрим детали и структуру будущих сил», — отметил он.

Ранее Стармер заявил, что сроки размещения миротворцев на Украине становятся более понятными благодаря переговорам России и США.

Кроме того, издание The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве сообщило, что Великобритания намерена разместить миротворческий контингент на территории Украины на бессрочный период. По предварительной информации, на украинскую территорию отправятся около 10 тысяч миротворцев.