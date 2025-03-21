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17:08, 21 марта 2025Мир

Великобритания захотела ускорить отправку войск на Украину

Великобритания ускорит темпы планирования отправки миротворцев на Украину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Великобритания намерена ускорить темпы планирования отправки «миротворческого» контингента на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя британского премьер-министра Кира Стармера.

«Великобритания продолжит ускорять темпы и масштабы планирования миротворческой операции, мы проведем встречи в нашей штаб-квартире в Нортвуде, где более подробно рассмотрим детали и структуру будущих сил», — отметил он.

Ранее Стармер заявил, что сроки размещения миротворцев на Украине становятся более понятными благодаря переговорам России и США.

Кроме того, издание The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве сообщило, что Великобритания намерена разместить миротворческий контингент на территории Украины на бессрочный период. По предварительной информации, на украинскую территорию отправятся около 10 тысяч миротворцев.

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