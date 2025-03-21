Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:05, 21 марта 2025Россия

Власти Крыма обвинили Зеленского в циничной лжи

Депутат Цеков: Зеленский нагло и цинично соврал о ситуации в Крыму
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thomas Peter / Reuters

Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский публично, нагло и цинично соврал о жизни на полуострове. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, политик пытался обмануть, прежде всего, украинцев и жителей европейских стран. «Но уверен, придет время, украинцы и население западных стран поймут, какой лживый, никчемный и ничтожный человек был во главе Украины», — заявил депутат. Цеков подчеркнул, что настоящий этап развития и процветания Крыма начался в 2014 году.

Ранее Зеленский заявил, что полуостров без украинцев. По его словам, в Крыму 11 лет нет туризма. Зеленский добавил, что на полуостров летом приезжали 3 миллиона туристов, из них 2,8 миллиона — украинцы. В Минэкономразвития России в ответ на слова украинского лидера назвали Крым одним из самых популярных туристических направлений России.

    Обсудить
    Последние новости

    «Такой, зараза, горячий». Петух спас жизнь российскому военному в Курской области

    Стали известны первые результаты торговой войны США и Китая

    В российском регионе сотрудница МФО оформляла липовые займы на клиентов и похищала деньги

    Власти Крыма обвинили Зеленского в циничной лжи

    Обладатель самого большого пениса в мире предостерег мужчин

    Путешественник описал женщин на Филиппинах словами «мечтают о русском мужике»

    Доктор Мясников пожаловался на претензии из-за орфографических ошибок

    Идеальное будущее послевоенной Украины описали

    Горящую третьи сутки после атаки ВСУ нефтебазу на Кубани сняли на видео

    Миранчук сравнил цены в Москве и Швейцарии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше