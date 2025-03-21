Воевавшему за ВСУ ветерану армии Колумбии дали срок за боевые действия против России

В ДНР заочно осудили ветерана армии Колумбии, воевавшего за ВСУ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес заочный приговор 33-летнему гражданину Республики Колумбия Луису Альберто Серона Кабесасу. Об этом в пятницу, 21 марта, «Ленте.ру» сообщила Генеральная прокуратура России.

Как установил суд, с августа 2023 года по январь 2025 года ранее служивший в Вооруженных силах Колумбии ветеран прибыл на территорию Украины. Кабесас прошел военную подготовку и после принял активное участие в боевых действиях против армии России в составе подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). По итогу наемнику заплатили вознаграждение в размере более 1,6 миллиона рублей.

Суд заочно приговорил Кабесаса к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

20 марта Вооруженные силы России ликвидировали бразильского наемника Тобиаса Жуниора Силву из Анаполиса, штат Гояс.