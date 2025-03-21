Возле эвакуированного после атаки ВСУ российского СНТ развернули оперативный штаб

Глава Энгельсского района Ленов: Возле СНТ «Малинки» развернули оперативный штаб

Возле СНТ «Малинки» в Саратовской области, эвакуированного после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), развернули оперативный штаб. Об этом сообщил глава администрации Энгельсского района Максим Леонов в Telegram.

По его словам, оперштаб принимает заявления от жителей, чье имущество повреждено в результате атаки беспилотников. Кроме того, по этому вопросу можно обратиться в управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Чиновник подчеркнул, что губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поставил задачу получить обратную связь от каждого жителя, чье имущество было повреждено. «Все обращения в части касающейся оказания материальной помощи будут рассмотрены в равной степени, как и заявления, которые поступят сегодня в штаб, и в управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций», — заверил Леонов.

Он добавил, что с заявителями будут связываться отдельно для уточнения сведений.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате атаки на Энгельс выросло до 10 человек. Их состояние не уточняется.

ВСУ атаковали Саратовскую область в ночь на 20 марта. По официальным данным Минобороны России, над регионом сбили 54 украинских дрона. Губернатор Роман Бусаргин назвал налет самым массированным за все время. Повреждены около 30 частных домов и больница. Также начался пожар на территории аэродрома. Кроме того, очевидцы заявляли о попытке удара по нефтеперерабатывающему заводу, в районе которого также произошло возгорание.