ВСУ попытались атаковать аэродром в российском регионе

Mash: ВСУ попытались атаковать аэродром Мариновка в Волгоградской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать аэродром Мариновка в Волгоградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам жителей российского региона, они слышали около 5-6 взрывов в Калачевском районе.

Также отмечается, что мониторинговые каналы зафиксировали полет двух реактивных и до 15 моторных беспилотников в направлении Волгоградской области. Официальных данных не поступало.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в ночь на 20 марта Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке дронов за все время. В Энгельсе оказались повреждены около 30 частных домов. Для атаки использовались беспилотники PD-2, «Лютый», а также дроны кустарной сборки неизвестного происхождения с размахом крыльев более двух метров.