Забор Польши на границе с Белоруссией стал угрозой для уникального природного комплекса

Воронова: Забор Польши в Беловежской пуще привел к подтоплениям в заповеднике

Забор, который Польша возвела вдоль границы с Белоруссией на территории заповедника Беловежская пуща, привел к подтоплениям. Об угрозе для уникального природного комплекса сообщила начальник отдела использования и охраны водных ресурсов Минприроды Белоруссии Виктория Воронова, ее слова приводит ТАСС.

По словам представительницы белорусского ведомства, заграждение и техническая дорога для его обслуживания мешают поверхностному стоку. Из-за этого оказались подтоплены более 19 гектаров заповедника с белорусской стороны — излишки воды уничтожили некоторые деревья и нарушили видовое разнообразие в лесу.

Воронова подчеркнула, что речь идет не только об изменении гидрологического режима: забор на границе также нарушил пути миграции диких животных, что негативно скажется на популяциях. Решить проблему можно только совместными усилиями с учетом интересов каждой стороны, отметила Воронова.

Забор на границе между Польшей и Белоруссией нанес огромный ущерб Беловежской пуще — его оценивают в 20 миллионов долларов (более 1,8 миллиарда рублей по курсу на момент публикации).