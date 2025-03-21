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18:32, 21 марта 2025Бывший СССР

Зеленский отверг идею ввода на Украину миротворцев ООН

Зеленский: ООН не сможет защитить Украину
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ole Berg-Rusten / Reuters

Миротворческая миссия Организации Объединенных Наций (ООН) не сможет защитить Украину и не является альтернативой гарантиям безопасности. Идею ввода в страну миротворцев организации отверг президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram издание «РБК-Украина».

«При всем уважении, ООН нас не защитит (...) Мы не видим ООН как альтернативу контингенту или гарантиям безопасности», — заявил украинский лидер.

20 марта стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон ищет альтернативы вводу европейских войск на Украину. По информации прессы, наиболее вероятным сценарием в Париже считают использование на территории конфликта миротворческого контингента под эгидой ООН.

При этом ранее Макрон заявлял, что европейские страны не будут спрашивать согласия России на размещение собственного военного контингента на территории Украины, если такая просьба поступит из Киева. Тогда он предположил, что европейские части могли бы разместиться в ключевых украинских городах.

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