Политолог Аллисон: Зеленскому нужно потренироваться в пресмыкательстве перед США

Американский политолог Грэхам Аллисон посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому потренироваться в пресмыкательстве перед США, пока он дожидается переговоров о прекращении огня. Об этом он написал в статье для Foreign Policy.

Аллисон отметил, что мастер-класс по заискиванию политику может провести генеральный секретарь НАТО Марка Рютте. Он также добавил, то Киеву «не уйти от тени российской мощи», как Канаде или Мексике — от американской. «Он [Зеленский] мог бы изучить опыт Казахстана, Монголии и Финляндии — все они могут преподать ему уроки уважения», — написал политолог.

Ранее украинский лидер заявил, что частичное прекращение огня, достигнутое по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, является шагом назад. Он добавил, что если стратегия Вашингтона требует делать шаги назад, то Киеву придется с этим согласиться.