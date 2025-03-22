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16:53, 22 марта 2025Бывший СССР

Экс-премьер Украины заявил о намерении властей удержаться «на штыках»

Азаров: Руководство Украины готовит основу для удержания власти на штыках
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Нынешнее руководство Украины готовит основу для удержания власти «на штыках». Об этом заявил бывший премьер-министр республики Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«Киевский режим прекрасно понимает, что удержаться сможет только на штыках. Поэтому он активно готовит для этого законодательную почву», — подчеркнул экс-премьер Украины.

Азаров прокомментировал предстоящее голосование Верховной Рады Украины в окончательном чтении за новую редакцию законопроекта о праве Национальной гвардии страны использовать без предупреждения огнестрельное оружие, а также резиновые и пластиковые дубинки против митингующих. Политик подчеркнул, что Нацгвардия также сможет использовать беспилотники во время протестов.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов раскрыл мотивацию президента Украины Владимира Зеленского согласиться на проведение выборов. По его мнению, Киев пойдет на это, так как «зашел в тупик».

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