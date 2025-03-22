Эрмитаж прокомментировал ситуацию с посетительницей в роскошном наряде

Эрмитаж заявил, что девушка в роскошном наряде планировала коммерческую съемку

Девушка, которую не хотели пускать в Эрмитаж из-за роскошного наряда, планировала провести коммерческую съемку, не заплатив по соответствующему тарифу. Об этом сообщила пресс-служба музея петербургскому изданию «Фонтанка».

Отмечается, что на входе в музей девушку и ее подруг предупредили, что коммерческая съемка — отдельная услуга. Посетительницы ответили, что «это не входит в их планы», и прошли в зал. Позднее они опубликовали несколько снимков.

В Эрмитаже подчеркнули, что коммерческая съемка помогает музею заработать и покрывает льготы.

«Эрмитаж с удовольствием дарит своим гостям незабываемые впечатления, но не готов мириться с тем, что эту возможность используют в коммерческих целях. Если количество желающих злоупотребить услугой будет расти, мы будем вынуждены отменить ее», — подчеркнули в пресс-службе Эрмитажа.

Ранее сообщалось, что сотрудница музея не пустила девушку в Эрмитаж из-за роскошного наряда, запросив дополнительные деньги за съемку. Блогер отрицала, что съемка носит коммерческий статус.