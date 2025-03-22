Выжившие после теракта в «Крокусе» россияне рассказали о преследующих их страхах

Выжившие после теракта в «Крокусе» рассказали «Ленте.ру» о боязни мигрантов и ТЦ

Выжившие после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» россияне признались, что не смогли жить прежней жизнью даже через год после трагедии. О страхах и опасениях, появившихся после атаки террористов, они рассказали «Ленте.ру».

По словам Марии, купившей в 2024 году билет на концерт группы «Пикник», после случившегося она еще три месяца боялась мигрантов. Когда они начинали в ее присутствие говорить на иностранном языке, россиянке становилось плохо. Сейчас эта тревога уже прошла, отметила женщина.

Другая выжившая в «Крокусе» россиянка — Анна — первое время после теракта видела сны без звука, потому что ее оглушили автоматные очереди.

Первые дни после теракта везде меня сопровождал сын, на прогулке держал меня за руку — я дергалась от любого громкого звука и чувствовала себя уязвимой из-за разбитых колен. Музыку, мой привычный антистресс, слушать сначала не могла вообще Анна

Кроме того, Анна стала обходить стороной торговые центры. В этом же признался Владимир, чудом выживший после того, как по нему и людям вокруг него открыли огонь из автоматов. Мужчина теперь вообще старается избегать открытых пространств и боится звуков хлопков. Теракт сказался на детях Владимира.

«Дети занимались с психологом в школе на эту тему. Они уже почти взрослые, знали, куда мы пошли и что случилось. Глупо было бы отмазываться. Они видели, что обувь в крови, мама плачет постоянно, слышали, как мы это обсуждаем. Старшая дочка переживала сильно, младшая перенесла чуть попроще», — рассказал мужчина.

Группа вооруженных людей, которые впоследствии оказались мигрантами, устроили теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года. Его жертвами стали 145 человек, еще 551 получил ранения. Четыре фигуранта дела до сих пор находятся в СИЗО, рассмотрение дела по существу начнется не раньше мая.