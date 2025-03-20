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17:25, 20 марта 2025Силовые структуры

Раскрыта возможная дата начала рассмотрения дела о теракте в «Крокусе»

Дело о теракте в «Крокусе» начнут рассматривать не раньше мая
Варвара Митина (редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Рассмотрение уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» начнется не раньше мая. Об этом SHOT заявил адвокат одного из исполнителей преступления.

По словам стороны защиты, дело будет слушаться в военном суде. Оно состоит из 854 томов — половина из них написана на русском языке, а другая половина — на таджикском, чтобы обвиняемые смогли с ними ознакомиться.

Ранее Московский городской суд продлил арест четырем исполнителям теракта.

Один из адвокатов 20 марта заявил, что террористы рассматривали возможность совершения теракта на Красной площади и в московской синагоге, но потом все-таки остановились на «Крокус Сити Холле».

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