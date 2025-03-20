Еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе» продлили арест до мая

В Москве суд продлил арест 4 фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Московский городской суд продлил арест еще четырем фигурантам уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Речь идет о Далерджоне Мирзоеве, Муродале Рачабализоде, Мухаммадсобире Файзове и Шамсидине Фаридуни (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Они будут под стражей до 22 мая. Мужчины являются предполагаемыми исполнителями теракта.

Ранее Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей другим четверым фигурантам этого дела.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Злоумышленники ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал, заблокировав людей внутри.

После содеянного террористы попытались скрыться. Силовики задержали их в Брянской области.