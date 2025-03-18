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15:16, 18 марта 2025Силовые структуры

Четверо фигурантов дела о теракте в «Крокусе» остались под стражей до мая

Мосгорсуд продлил до 22 мая арест четверым фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей четверым фигурантам уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС.

Трое граждан Таджикистана и россиянин останутся в СИЗО до 22 мая: Хусейн Медов, Назримад Лутфуллои, Мухаммад Зоир Шарипзоде и Умеджон Солиев (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Следствие считает, что уроженец Ингушетии Медов причастен к поставкам оружия исполнителям теракта вместе с Джабраилом Аушевым. В розыске находятся Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев (Росфинмониторинг внес их в перечень террористов и экстремистов).

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