Четверо фигурантов дела о теракте в «Крокусе» остались под стражей до мая

Мосгорсуд продлил до 22 мая арест четверым фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей четверым фигурантам уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС.

Трое граждан Таджикистана и россиянин останутся в СИЗО до 22 мая: Хусейн Медов, Назримад Лутфуллои, Мухаммад Зоир Шарипзоде и Умеджон Солиев (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Следствие считает, что уроженец Ингушетии Медов причастен к поставкам оружия исполнителям теракта вместе с Джабраилом Аушевым. В розыске находятся Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев (Росфинмониторинг внес их в перечень террористов и экстремистов).