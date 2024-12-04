Силовики вышли на след четверых пособников теракта в «Крокусе»

РЕН ТВ: силовики взяли четырех баталхаджинцев по делу о теракте в «Крокусе»

Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых участников запрещенной в России баталхаджинской террористической организации по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Задержанные — 22-летний Хусен Кулаев, 27-летний Махмуд Картоев, 28-летний Мансур Точиев и 35-летний Магомед Санталиев. Они, по данным силовиков, являются пособниками террористов и помогали скрыться от уголовного преследования Батыру Кулаеву из преступной группы, которая обеспечила оружием напавших на «Крокус Сити Холл».

Правоохранительные органы изъяли у них в ходе обысков оружие и боеприпасы. Кроме того, в телефонах задержанных обнаружена переписка с главарями террористической организации, из которой следует, что пособникам теракта активно помогали скрыться за пределами России.

2 декабря стало известно, что Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов еще девять фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл»: Хаваж-Багаудина Алиева, Джабраила Аушева, Шахромджона Гадоева, Умеджона Солиева, Хусейна Хамидова, Зубайдулло Исмоилова, Хусейна Медова, Батыра Кулаева и Мустакима Солиева.