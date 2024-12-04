Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:48, 4 декабря 2024Силовые структуры

Силовики вышли на след четверых пособников теракта в «Крокусе»

РЕН ТВ: силовики взяли четырех баталхаджинцев по делу о теракте в «Крокусе»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых участников запрещенной в России баталхаджинской террористической организации по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Задержанные — 22-летний Хусен Кулаев, 27-летний Махмуд Картоев, 28-летний Мансур Точиев и 35-летний Магомед Санталиев. Они, по данным силовиков, являются пособниками террористов и помогали скрыться от уголовного преследования Батыру Кулаеву из преступной группы, которая обеспечила оружием напавших на «Крокус Сити Холл».

Правоохранительные органы изъяли у них в ходе обысков оружие и боеприпасы. Кроме того, в телефонах задержанных обнаружена переписка с главарями террористической организации, из которой следует, что пособникам теракта активно помогали скрыться за пределами России.

2 декабря стало известно, что Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов еще девять фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл»: Хаваж-Багаудина Алиева, Джабраила Аушева, Шахромджона Гадоева, Умеджона Солиева, Хусейна Хамидова, Зубайдулло Исмоилова, Хусейна Медова, Батыра Кулаева и Мустакима Солиева.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Советники Трампа предложили ему план по Украине. Киев и ЕС категорически против одного пункта

      Ключевой ставке предсказали рост до 23 процентов и снижение через год

      Дочь Алсу обратилась к отцу в соцсетях

      Потолок рухнул на четырехмесячного ребенка в российском городе

      Звезда Comedy Club назвал Таиланд «адом во всем» и посочувствовал эмигрантам из России

      Россиян предупредили о риске схода лавин на двух горнолыжных курортах страны

      Первая ракетка мира рассказал о влиянии Медведева на его карьеру

      Жители российского города пострадали при атаке ВСУ с воздуха

      Меркель оценила извинения Путина после эпизода с лабрадором Кони в 2007 году

      Россиянина осудили за кражу криптовалюты со счетов знакомого

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше