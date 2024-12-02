Еще девять фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в список террористов

Росфинмониторинг признал террористами 9 фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов девять фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Это следует из информации, размещенной на официальном сайте ведомства.

В список террористов внесли имена Хаваж-Багаудина Алиева, Джабраила Аушева, Шахромджона Гадоева, Умеджона Солиева, Хусейна Хамидова, Зубайдулло Исмоилова, Хусейна Медова, Батыра Кулаева и Мустакима Солиева.

Ранее Росфинмониторинг также включил в перечень террористов и экстремистов еще две организации — обособленное боевое подразделение «Исламского государства» (группировка признана террористической и запрещена в России) «Исламская баккия» и объединение, в которое входит украинский бизнесмен Евгений Черняк (внесен в перечень террористов и экстремистов) и его партнеры.

