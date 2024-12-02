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16:40, 2 декабря 2024Силовые структуры

Объединение Черняка и «Исламскую баккию» внесли в перечень террористов

Росфинмониторинг признал террористами объединение Черняка и «Исламскую баккию»
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов еще две организации. Это следует из информации, опубликованной на официальном сайте ведомства.

Речь идет об обособленном боевом подразделении «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) — «Исламская баккия», а также об объединении, в которое входит украинский бизнесмен Евгений Черняк (внесен в перечень террористов и экстремистов) и его партнеры.

Ранее Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов командира бригады Вооруженных сил Украины Федора Ярошевича, заочно арестованного российским судом.

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