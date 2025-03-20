Напавшие на «Крокус» террористы рассматривали другие места для теракта

Напавшие на «Крокус» террористы изучали возможность теракта на Красной площади

Напавшие на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» террористы рассматривали возможность совершения теракта на Красной площади и в московской синагоге. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат одного из обвиняемых Олег Власов заявил, что также излучалась возможность о теракте в «МЕГА Белая Дача». Во все эти места террористы ездили и все фотографировали. В «Крокус Сити Холл» они также приезжали заранее и изучали обстановку.

Ранее Московский городской суд продлил арест исполнителям теракта до 22 мая.