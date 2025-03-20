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13:43, 20 марта 2025Силовые структуры

Напавшие на «Крокус» террористы рассматривали другие места для теракта

Напавшие на «Крокус» террористы изучали возможность теракта на Красной площади
Варвара Митина (редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Напавшие на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» террористы рассматривали возможность совершения теракта на Красной площади и в московской синагоге. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат одного из обвиняемых Олег Власов заявил, что также излучалась возможность о теракте в «МЕГА Белая Дача». Во все эти места террористы ездили и все фотографировали. В «Крокус Сити Холл» они также приезжали заранее и изучали обстановку.

Ранее Московский городской суд продлил арест исполнителям теракта до 22 мая.

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