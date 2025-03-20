Напавшие на «Крокус» террористы планировали скрыться на Украине

Организаторы теракта в «Крокусе» приказали напавшим вступить в бой с силовиками

Напавшие на концертный зал «Крокус Сити Холл» террористы планировали скрыться на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката обвиняемого Далерджона Мирзоева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Олега Власова.

По его словам, исполнители теракта планировали скрыться на Украине, потому что она находится близко и из этой страны нет выдачи. Власов рассказал, что его подзащитный был водителем и был знаком с заранее обозначенным маршрутом. Адвокат отметил, что неизвестно, ждал ли кто-то фигурантов там. «По крайней мере обвиняемые об этом не знали», — сказал он. Кроме того, Власов подчеркнул, что организаторы нападения приказывали им оставаться в концертном зале и вступить в бой с силовиками.

Ранее сообщалось, что напавшие на «Крокус Сити Холл» террористы рассматривали возможность совершения теракта на Красной площади и в московской синагоге.